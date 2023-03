Dante Vanzeir a fait ses débuts en MLS

La nouvelle équipe du Belge commence timidement le championnat avec un point sur six.

Dante Vanzeir a fait ses débuts outre-Atlantique sous ses nouvelles couleurs.

Absent lors de la première journée, en déplacement à Orlando (défaite 1-0), le Belge était dans le groupe pour la réception de Nashville à l'occasion de la deuxième journée de MLS.

Monté pour le dernier quart d'heure à la place d'Elias Manoel, l'ancien cadre de l'Union n'a pas pu faire pencher la partie qui s'est soldée sur un nul sans buts.

Vanzeir était cependant satisfait de ses premières minutes, comme partagé via les réseaux sociaux : "Heureux de mes débuts, déçu du résultat ! De meilleures choses sont à venir !"

Le New York RB débute ainsi sa saison bien timidement avec un point sur six, et aucun but inscrit, avant son déplacement à Minnesota United.