Mbaye Leye très critique après le naufrage de Zulte

Essevee a sombré à OHL, et reste plus que jamais en danger dans la course contre la relégation.

Les hommes de Mbaye Leye ont sombré après le 1-0 de Schrijvers : "Nous nous sommes complètement effondrés après le premier but, alors que nous avions bien commencé. Je pense que nous avons donné quelques buts qui étaient évitables. Cela ne devrait tout simplement pas arriver. C'est un nouveau coup dur, même si cela n'est pas une excuse. Cette saison, nous sommes déjà revenus au score après avoir été menés, mais cette fois, ça n'a pas marché", résumait Jelle Vossen après la partie. Un sentiment qui a également été partagé par Mbaye Leye : "Nous devons éviter de refaire des erreurs individuelles, nous donnons trop de buts dans des paquets cadeaux. Pendant une demi-heure, nous avions le contrôle, mais ensuite nous les avons laissés entrer dans le match et nous avons donné des buts. Le moral a été atteint,nous subissons un nouveau coup dur, mais nous ne devons pas chercher d'excuses", explique pour sa part l'entraîneur. Zulte Waregem accueillera La Gantoise avant de se déplacer à Sclessin.

Lire aussi… Marc Brys et OHL regardent plus sereinement vers Charleroi et Anderlecht