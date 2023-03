Victor Osimhen récompensé en Italie

Ce lundi, Victor Osimhen a reçu le prix du "meilleur athlète étranger évoluant en Italie".

Ce prestigieux prix est remis par la Stampa Estera (l'Association de la Presse Etrangère en Italie). Aurelio De Laurentiis, le très protecteur président du Napoli, était présent lors de la remise du trophée. Osimhen succède à Zlatan Ibrahimovic, sacré en avril 2022.

Cette saison, Osimhen comptabilise 21 buts et 4 assists en 26 matchs toutes compétitions confondues.

👏 @victorosimhen9 riceve il premio come “Miglior Atleta Straniero in Italia” per la @Stampa_Estera 🏅 pic.twitter.com/iadzJvpmZr