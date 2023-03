Felice Mazzù ne s'inquiète pas d'un forfait suite aux évènements contre Malines

Dans la course dans le top 8, Charleroi devrait voir un forfait prononcé à son encontre suite à l'arrêt du match arrêté contre Malines le 12 novembre.

Alors que Charleroi menait 1-0 face à Malines, des ultras carolos avaient forcé l'arrêt de la rencontre suite à des jets de fumigènes sur la pelouse du stade du Pays de Charleroi.

Le dossier est actuellement sur la table du Conseil disciplinaire. Les plaidoiries se sont tenues à 13h ce mercredi.

Au vu des faits, Charleroi pourrait - devrait ? ne préjugeons pas de l'affaire néanmoins - voir leurs arguments ne pas leur donner raison. Malines gagnerait ainsi le match sur un score de forfait.

En conférence de presse, Felice Mazzù a été questionné au sujet des événements qui se sont déroulés lors de l'annonce de son retour sur le banc des Zèbres et de leur issue. Voici sa réponse, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

“Je ne peux pas préjuger de l’affaire parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Bien évidemment, en tant qu’entraîneur, si on peut récupérer trois points, ce serait magnifique. Mais d’un autre côté, je n’ai pas envie de compter sur ces points-là. Si on doit faire sans, on devra aller les chercher ailleurs.”