Priske évoque le point fort de Dreyer : "Fabuleux !"

Anders Dreyer est la première acquisition hivernale anderlechtoise à avoir eu un impact immédiat. Jeudi, le Danois a encore marqué un but de toute beauté contre Villarreal. L'ancien entraîneur Brian Priske le connaît bien.

Priske a longtemps travaillé avec lui au FC Midtjylland. Même là, il a montré de grandes choses et Priske sait quelle est sa plus grande arme. "Son fabuleux pied gauche. Si vous l'armez, il est mortel", a déclaré Priske à Het Laatste Nieuws. "Il a déjà marqué un autre but de ce type à un moment crucial pour nous contre le FC Copenhague."

Anderlecht l'a acheté quatre millions d'euros, mais sa valeur marchande a atteint neuf millions. D'ailleurs, le CEO Sports Jesper Fredberg connaissait la clause de son contrat. "Tout le monde savait qu'Anders Dreyer partirait à nouveau à l'étranger", ajoute Priske. "Il a réalisé trois bonnes saisons au Danemark. Il a joué un rôle important dans le titre que nous avons remporté avec Midtjylland. Pour les joueurs danois, une étape intermédiaire en Belgique est parfaite pour leur développement".