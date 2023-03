🎥 L'avis de Frank De Bleeckere sur le penalty accordé à Genk contre l'Union

Lors de la rencontre au sommet entre Genk et l'Union (score final : 1-2), un penalty avait été sifflé en faveur des Limbourgeois après une faute de main tout sauf évidente de Siebe Van Der Heyden.

Comme chaque début de semaine, le Referee Department et son représentant Frank De Bleeckere ont discuté des décisions arbitrales controversées de la dernière journée de Pro League.

L'une des phases les plus controversées : le penalty accordé à Genk face à l'Union, qui a permis à Heynen d'ouvrir le score. Selon l'ancien arbitre, Van Der Heyden n'a pas fait faute de main sur cette phase.

"Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un penalty. Il y a des critères à connaître : Quelle est la position du bras ? Dans le cas de Van Der Heyden, on constate que le bras est dans une position naturelle. Il est près de son corps, il n'élargit pas la surface de son corps de façon anormale. Deuxième point : le bras se déplace-t-il vers la balle ? Nous ne voyons pas non plus de mouvement du bras vers le ballon. Ses bras restent le long du corps, dans une position naturelle. Nous pensons qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un penalty et que le VAR aurait dû donner la possibilité de revoir les images", a expliqué De Bleeckere.