Le Cercle dévoile un des secrets de sa saison réussie

Classés huitièmes, les Groen & Zwart réalisent une saison honorable, et restent en course pour les PO2. Ils affronteront le leader Genk lors de la prochaine journée.

Auteur d'une bonne saison et toujours en course pour accrocher les PO, le Cercle de Bruges récolte le fruit d'un travail sérieux au sein de sa structure, notamment en terme de transferts comme l'explique son directeur technique.

"Lorsque nous recrutons des nouveaux joueurs, nous regardons d'abord leurs données pour voir s'ils correspondent à ce que nous cherchons", a confié Carlos Avina au Krant van West-Vlaanderen.

"Par exemple, Ayase Ueda obtient de meilleurs résultats que Kévin Denkey dans certaines situations, comme le pressing. A l'inverse, Denkey est meilleur au niveau de la dernière passe. C'est ce qui fait leur complémentarité. Et c'est ce que nous faisons avec chaque joueur que nous souhaitons signer au Cercle. De plus, nous examinons aussi les compositions d'équipe, la façon dont les joueurs sont alignés tactiquement", poursuit le Mexicain.

Les données (data) sont donc importantes, mais elles sont complémentaires aux yeux d'Avina : "C'est un outil, mais pas la norme. En football, elles sont fréquemment activées et de nombreux clubs les utilisent très souvent. Mais cela ne change pas immédiatement le rapport entre des transferts réussis et ceux qui ne le sont pas. De nombreux paramètres ne peuvent être mesurés, comme l'adaptation d'un joueur qui arrive d'un petit club dans un plus grand, comment il réagit à la pression, aux sifflets des supporters, comment il s'adapte au rythme de jeu plus élevé, ou s'il pourra être aussi performant lorsqu'il dispose de moins d'espace ou de liberté".