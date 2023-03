Les mots de Vincent Kompany avant les retrouvailles avec Manchester City

J-1 pour Vincent Kompany qui retrouvera Manchester City et Pep Guardiola en FA Cup, ce samedi.

Solide leader de Championship, Burnley se rendra à l'Etihad Stadium ce samedi pour défier Manchester City dans le cadre des quarts de finale de FA Cup. Une grande première pour Vincent Kompany qui retrouvera enfin le stade dans lequel il a connu les plus grands succès de sa carrière de joueur.

"C'était le tirage le plus difficile, mais c'est une belle récompense pour les joueurs qui travaillent dur depuis le début de la saison. Nous ne nous faisons pas d'illusions particulières, mais tout peut se passer dans le football. On veut faire un grand match, mais il faudra surtout être réalistes. Ils veulent gagner la Ligue des Champions, on veut gagner la Championship. Cela veut tout dire" a commenté l'ancien entraîneur d'Anderlecht en conférence de presse.

Joueur de Manchester City de 2008 à 2019, Vincent Kompany s'apprête évidemment à vivre un moment spécial. "Ce club aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Mais samedi, c'est le match et je devrai laisser cela de côté tant qu'il ne sera pas terminé. Lorsque le tirage a été annoncé, j'ai ressenti du stress. Il est maintenant estompé et je dois faire mon travail."

Burnley peut-il réaliser l'exploit ? Réponse ce samedi en fin de soirée !