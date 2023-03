La Croatie fait le choix de la stabilité

La fédération croate a fait le choix de la stabilité. Ce samedi, elle a annoncé que Zlatko Dalic a prolongé au poste de sélectionneur jusqu'au la Coupe du monde 2026.

Arrivé sur le banc croate en 2017, Dalic a écrit les plus belles pages de l'histoire de la sélection. Il est en effet parvenu à rallier la finale de la Coupe du monde en 2018, puis à terminer troisième en 2022.

