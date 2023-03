Rik De Mil se prive d'un joueur et le prévient : "Il doit montrer plus à l'entraînement"

Bruges a perdu ce samedi à Courtrai. Les Blauw & Zwart se passaient pour l'occasion d'un joueur : Kamal Sowah.

Auteur de 4 assists cette saison en D1A, Kamal Sowah (23 ans) n'a pas encore été aligné par Rik De Mil. Sur le banc contre le Standard, il n'a pas fait le déplacement à Courtrai. Sous Scott Parker, il était pourtant un titulaire régulier.

Le coach intérimaire promu permanent du FC Bruges a expliqué cette décision. "Nous avons beaucoup insisté sur le besoin de positivité, d'engagement, d'esprit d'équipe ces dernières semaines", explique Rik De Mil.

Des points sur lesquels Sowah a des progrès à faire. "Il doit montrer plus en termes de vivre-ensemble et à l'entraînement. C'est pour ça que j'ai pris cette décision", conclut De Mil, qui précise toutefois : "Nous avons eu une discussion positive à ce sujet. S'il montre plus dans les semaines à venir, tout peut changer".