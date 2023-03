Échanges tendus entre José Mourinho et le président de la Lazio

Ce dimanche, le derby de Rome s'est achevé avec la victoire de la Lazio face à la Roma (1-0), victoire capitale pour les Laziale qui se replacent sérieusement sur le podium. Au coup de sifflet final, deux cartons rouges ont d'abord été distribués à Adam Marusic et Bryan Cristante.

L'après-derby entre la Lazio Rome et l'AS Roma a été particulièrement chaud puisque José Mourinho s'est accroché avec le président de la Lazio Claudio Lotito.

Un échange de regard aurait mal tourné selon Il Messaggero. "Qu'est-ce que tu regardes ?", aurait lancé Mourinho à Lotito qui n'a pas aimé. "Je suis président de la Lazio et toi tu es visiteur. Ici, c'est chez moi et je vais où je veux, et toi tu ne peux pas être ici", a répondu le président laziale. Une altercation qui se serait prolongée ensuite, comme entre plusieurs membres de la Roma et de la Lazio.