Luka Modric réagit à la rumeur Al-Nassr

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin, le joueur âgé de 37 ans n'est pas encore fixé sur son avenir.

Al-Nassr aimerait associer Luka Modric à Cristiano Ronaldo, mais le Croate a une autre idée en tête. "Al-Nassr ? Mon souhait est connu : rester au Real Madrid. Je crois et j'espère que cela se produira. Le reste n'est que suppositions et rumeurs. Je le répète pour la centième fois, j'espère et je crois que je resterai au Real Madrid", a lancé le Croate en conférence de presse