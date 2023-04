Comment pouvait-il rêver mieux ?

Pour son premier match à la tête du Bayern Munich, Thomas Tuchel a roulé sur son ex et a déjà pris le siège de leader du championnat.

C'était le grand jour pour Thomas Tuchel au Bayern Munich. Contre son ex, le Borussia Dortmund, dans le match du titre, l'entraîneur allemand a vécu deux heures de rêve. Le premier but vient des pieds de Dayot Upamecano, sur une grossière erreur de Kobel. On vous laisse juger.

On racontera à nos enfants que Dayot Upamecano a marqué à 65 mètres des cages adverses ! 😅🇫🇷pic.twitter.com/wJZ6u16g4w — MercaFoot (@MercaFoot_) April 1, 2023

On a l'habitude de voir Thomas Müller se démarquer dans les grands matchs. C'est encore le cas. C'est 3-0 après moins de 25 minutes, le choc tourne au fiasco pour les Borussen. Kingsley Coman s'offre même le luxe de faire 4-0 dix minutes après le retour des vestiaires.

En fin de match, un Emre Can déjà excellent lors de sa montée au jeu contre les Diables sauve (un petit peu) l'honneur sur penalty, Donnyell Malen fait de même à l'approche du temps additionnel. Gros succès donc pour le Bayern qui récupère son siège de leader et pour Thomas Tuchel qui a vécu des débuts idylliques.