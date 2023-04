Wolfsburg et Casteels arrachent un nul face à l'Augsburg d'Arne Engels

Wolfsburg recevait Augsburg dans ce duel de milieu de tableau de Bundesliga. Les Loups et leur gardien belge, Koen Casteels, ne sont pas passés loin de s'incliner.

Ce samedi, Wolfsburg a été mis en difficulté sur sa pelouse face à Augsburg. Maximilian Arnold a marqué contre son camp après deux minutes, et n'a pas su se racheter ensuite, loupant un penalty à la 21e. Sur un assist du Belge Arne Engels, Berisha a doublé la mise pour les visiteurs.

Les Loups et leur gardien international belge Koen Casteels n'encaisseront ensuite plus et parviendront même à revenir au score, grâce à Waldschmidt (84e) et Felix Nmecha (90e+6).

Sebastiaan Bornauw n'a, quant à lui, pas décollé du banc de Wolfsburg. Le club est 9e de Bundesliga, Augsburg 12e.

Les autres résultats de l'après-midi en Bundesliga, en attendant Bayern Munich - Borussia Dortmund à 18h30 :

Freiburg 1 - 1 Hertha Berlin

Leipzig 0 - 3 Mainz

Schalke 04 0 - 3 Bayer Leverkusen

Union Berlin 3 - 0 Stuttgart