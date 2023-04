Arthur Theate : "C'est une mauvaise opération au classement"

Le Stade Rennais a chuté au Roazhon Park ce samedi face à Lens (0-1) et a perdu des points importants dans la course à la Ligue des Champions.

Arthur Theate était fort déçu après la défaite du Stade Rennais. Le Belge a reconnu que son équipe n'avait pas été à la hauteur. "C'est une mauvaise opération au classement. Cela leur permet de prendre le large au classement. On est spectateur de nos vingt-cinq premières minutes. On subit trop. On manque d'égaliser trente secondes après leur but, une deuxième occasion dans la foulée, puis on pousse en seconde période. Mais ils sont solides. On va défendre cette 5e place. On doit faire le boulot lors des 9 prochains matches avec des rencontres face à des concurrents directs", a lâché le Diable Rouge sur Canal+ Foot.