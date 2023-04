Mené au score puis réduit à dix, le RFC Liège parvient à éviter le piège louvaniste

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège recevait les U23 d'OHL lors de la 31ème journée de Nationale 1.

Gaëtan Englebert, qui devait de nouveau se passer des services de D'Ostilio (déchirure musculaire) pour la réception des U23 d'OHL, alignait la même équipe que celle qui s'était imposée contre les jeunes Buffalos. Perbet débutait donc sur le banc.

Contre toute-attente, le RFC Liège se faisait surprendre en début de rencontre. Après une perte de balle liégeoise, Vancamp servait Agyapong qui s'en allait tromper Lejoly qui voyait le ballon filer entre ses jambes (8e), 0-1.

Les locaux réagissaient via Mouhli, mais la défense louvaniste déviait son tir à l'entrée de la surface (15e) puis Jochmans effectuait un très bel arrêt décisif devant le milieu offensif liégeois (18e). Mis sous pression, les visiteurs finissaient par craquer à l'image du portier. Ce dernier dégageait mal le cuir et Loemba en profitait pour égaliser (26e), 1-1.

Lancée à toute vitesse, la locomotive sang et marine bousculait les U23 de Louvain, mais ne parvenait pas à prendre les commandes de la rencontre. Jochmans détournait un coup franc direct de Mouhli (31e) puis remerciait son poteau droit après une frappe du meneur de jeu liégeois (32e). Merlen loupait une grosse opportunité en dévissant complètement sa reprise de volée devant la cage adverse (39e). Peu de temps avant la pause, Liège était réduit à dix. Lejoly voyait rouge après une mauvaise sortie sur Agyagong bien lancé par Vancamp (41e). Debaty, qui montait au jeu pour Mputu, se montrait déjà décisif sur une déviation de Breugelmans (44e).

En seconde période, Liège obtenait déjà deux grosses occasions, mais Jochmans était à la parade sur une tête de Lambot (49e) et un tir puissant de Mouhli (58e). Lambot délivrait Rocourt grâce à une belle reprise qui touchait le poteau avant de finir au fond des filets (72e), 2-1. Neuf minutes plus tard, Mouhli mettait fin aux espoirs adverses avec un enroulé puissant qui faisait mouche (81e), 3-1. Grâce à cette victoire, le RFC Liège conforte sa deuxième place avec 69 points et revient à cinq longueurs du Patro Eisden.

RFC Liège : Lejoly, Nyssen, Bustin, Lambot, Van Den Ackerveken, Merlen, Loemba, Mouhli (Perbet 82e), Bruggeman, Mouchamps (Prudhomme 86e), Mputu (Debaty 43e)

U23 OHL : Jochmans, Breugelmans, Van Bost (Idumbo 84e), Mindombe, Taildeman (Loiseaux 62e), Gilis, Acquah, Kam, Vancamp, Shkurti, Agyapong

Arbitre : Antoine Delaye

Avertissement : Bruggeman (22e) ; Acquah(59e), Breugelmans (86e)

Carton rouge : Lejoly (41e)

But : loemba (26e), Lambot (72e) et Mouhli (81e); Agyapong (8e)