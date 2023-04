Le Fisc réclame une somme folle à Genk !

La situation financière actuelle du leader de Pro League a de quoi inquiéter, au vu des dernières informations relayées par la presse flamande.

Le KRC Genk est la seule formation de l'élite belge à être constituée en tant qu'ASBL. Ce qui signifie que le club ne paye pas d'impôts sur les sociétés.

Les comptes annuels ont été déposés vendredi dernier par le club limbourgeois, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les pertes sont de 13,8 millions d'euros pour la saison précédente, à laquelle il faut ajouter 12,9 millions pour la saison 2020-2021. Les Limbourgeois ont repris 10 millions provenant d'une provision comptable.

Selon De Morgen, ce qui est plus inquiétant, c'est lorsque l'on regarde dans les notes explicatives des comptes annuels. Le SPF Finances a envoyé des avis d'imposition au Racing Genk pour cinq saisons, de 2015 à 2020. Le club étant une ASBL, il ne paye qu'un impôt limité sur les personnes morales et non l'impôt sur les sociétés - 25% sur le montant des bénéfices. Mais le SPF affirme désormais que l'appellation d'ASBL est inappropiée dans le cas du Racing et lui applique alors tout de même l'impôt des sociétés.

Ainsi, en plus des évaluations initiales - de 26,3 millions d'euros - , une augmentation de 50% est demandée pour chacune des cinq saisons, soit 13,1 millions d'euros supplémentaires. Pour un total, donc, de près de 40 millions d'euros...