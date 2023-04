Le chiffre qui prouve la solidité défensive d'Anderlecht

Les Mauves sont sur une belle lancée en cette fin de saison. Bart Verbruggen y est certainement pour quelque chose.

Anderlecht fait partie des meilleures équipes du championnat sur les dix derniers matchs joués. Alors qu'il ne reste que trois rencontres à jouer, le Sporting pourrait vraiment continuer sur sa lancée afin d'assurer sa place en Playoffs 2.

La patte de Brian Riemer commence à se voir et cela se traduit dans les résultats et les statistiques. Sur les dix derniers matchs, les Mauves n'ont encaissé que six buts (deuxième meilleure défense en termes de buts encaissés).

Mais surtout, ils ont signé... six clean sheets. Un chiffre qui montre la solidité défensive anderlechtoise grâce à un Bart Verbruggen qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines.