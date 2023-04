Anderlecht sur la piste d'un ailier gauche prolifique pour concurrencer Francis Amuzu

Le RSCA va devoir renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Côté gauche, Francis Amuzu est le seul titulaire indiscutable, et va donc devoir être mis en concurrence.

Francis Amuzu retrouve ses meilleures sensations sous Brian Riemer, mais les défauts de l'ailier gauche d'Anderlecht sont bien connus et ne semblent pas se corriger. Qui plus est, l'international belge U21 (et futur internationl ghanéen?) est toujours susceptible de partir.

Bref : Anderlecht va tenter de se renforcer au poste de flanc gauche la saison prochaine. Et pour ce faire, le média grec Sport24 affirme que le RSCA suit avec attention Luis Palma (23 ans), flanc de l'Aris Salonique et international hondurien (6 caps).

Palma dispute une excellente saison avec l'Aris, auteur de 10 buts et 6 assists en 30 matchs toutes compétitions confondues. Le Hondurien est sous contrat jusqu'en 2026 en Grèce, mais sa valeur n'est estimée qu'à 1,5 million d'euros.