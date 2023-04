Face à l'Union, La Gantoise tentera de vaincre une malédiction

La Gantoise aura fort à faire face à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Les Gantois devront garder leur 4e place au classement général, et tirer le meilleur face à une équipe qui lui a posé bien des problèmes ces dernières années.

En effet, depuis le retour de l'Union Saint-Gilloise dans l'élite du football belge, La Gantoise n'a jamais réussi à gagner face aux Bruxellois.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, l'ancien joueur de La Gantoise a prévenu ses anciennes couleurs. "Depuis que l'Union est revenue au plus haut niveau, La Gantoise n'a pas réussi à gagner une seule fois. La Gantoise pense très offensivement et cherche toujours à s'emparer du ballon. Cela joue en tout cas en faveur de l'Union, qui aime perturber le jeu de ses adversaires. L'équipe de Karel Geraerts transforme le match en bataille si nécessaire", a-t-il analysé.

"Une fois que l'on a pris l'avantage, il est très difficile de revenir et c'est souvent Union qui creuse l'écart. Cependant, La Gantoise est actuellement en pleine forme. Même si les Buffalos sont ceux qui ont le plus à perdre à ce stade du championnat", a continué l'ancien entraîneur et joueur.