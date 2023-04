Zeno Debast raconte une drôle d'anecdote concernant Vincent Kompany

Zeno Debast était l'invité de l'émission Eleven Insiders. Le défenseur central du RSCA a révélé une anecdote datant des séances d'entraînement sous Vincent Kompany.

Zeno Debast a énormément progressé ces dernières années, devant un titulaire incontournable à Anderlecht et un Diable Rouge. Mais aux débuts de Vincent Kompany, il n'était qu'un jeune défenseur central avec beaucoup à apprendre. "Kompany m'a beaucoup appris défensivement, en termes de positionnement", explique-t-il dans Eleven Insiders.

Et Debast révèle une belle anecdote. "C'était mon premier entraînement avec les A, et il avait plu énormément. Il y avait une flaque au milieu du terrain. Et Vincent nous a dit : "bon, maintenant les gars, on va tacler". Il a jeté le ballon dedans", raconte l'Anderlechtois. "On s'est retrouvés à sauter dedans, on aurait dit des petits enfants". Visiblement, avec Kompany, on s'amusait aussi !