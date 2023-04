"Ce fut bien plus difficile que prévu"

Une formalité ? Certainement pas pour le Club de Bruges, qui a dû batailler ferme pour venir à bout de Seraing.

Avant la rencontre, de nombreux supporters du Club de Bruges espéraient une victoire retentissante contre Seraing pour mettre la pression sur La Gantoise, aussi mentalement. Il n'en est rien. Les Blauw & Zwart se sont imposés, 2-0, mais ne se sont certainement pas baladés.

"Nous savions qu'ils viendraient ici avec un bloc compact. Pour contrer ça, il fallait marquer rapidement et on ne l'a pas fait. Heureusement, nous sommes restés calmes, nous avons gardé le zéro derrière et nous avons attendu pour marquer ce but. C'était plus difficile que prévu" commentait l'entraîneur Rik De Mil en conférence de presse.

Le Club a touché le cadré à... 3 reprises. "Dans notre dernière passe et en termes d'efficacité, on doit encore progresser. Si nous avions concrétisé nos occasions de la première période, cela aurait été plus simple."

Désormais, les Brugeois peuvent s'asseoir devant La Gantoise - Union, en espérant que les Buffalos perdent des points dans la lutte pour le top 4. "Je vais bien sûr suivre le match. On a fait notre travail, maintenant, on doit attendre et voir. Quoi qu'il arrive à Gand samedi, rien ne sera terminé" a conclu De Mil en conférence de presse.