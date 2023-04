Ostende en plein naufrage : "Honteux et embarrassant "

Le navire ostendais a coulé à Saint-Trond (5-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League et se rapproche à grands pas de la D1B.

"Je ne sais vraiment pas comment cela s'est produit", a déclaré Anton Tanghe à Sporza à l'issue de la rencontre. "Tout le monde était prêt, mais apparemment, ça n'était pas le cas. On peut toujours le vouloir, mais peut-être devrions-nous être plus intelligents et rester plus souvent en position, surtout au 2-0. Il y avait d'énormes lacunes à ce moment-là", a souligné le défenseur central.

Tanghe estime que cette défaite est honteuse. "Honteux et embarrassant. Surtout pour les supporters. Ils venaient de si loin et vous livrez une telle prestation. Ce n'est vraiment pas permis et nous leur devons quelque chose. Lors des deux prochains matches, nous devrons faire 6 sur 6 et notre sort dépendra encore énormément des autres équipes. Il va falloir absoluement changer quelque chose dans notre façon de jouer", a déclaré le capitaine, dépité.