L'Ajax tient enfin le successeur de Marc Overmars parti à l'Antwerp

Marc Overmars avait quitté l'Ajax en février suite à une polémique, puis rejoint l'Antwerp. Entre temps, l'Ajax Amsterdam a enfin trouvé son successeur.

Plus d'un an plus tard, l'Ajax Amsterdam tient enfin le successeur officiel de Marc Overmars. Le 6 février 2022, le directeur sportif ajacide, qui venait de prolonger jusqu'en...2026, était licencié suite à une polémique de harcèlement. Il rejoignait l'Antwerp en mars 2022.

Entre temps, l'intérim était assuré par le directeur technique Gerry Hamstra, son bras droit Klaas-Jan Huntelaar, le directeur général Edwin van der Sar et la directrice financière Susan Lenderink. Mais les mercatos ajacides ne se sont pas passés comme prévu.

Pour relancer la machine, l'Allemand Sven Mislintat (50 ans) va arriver à l'Ajax, annonce le Nieuwsblad. Il avait notamment travaillé au Borussia Dortmund, où il était derrière les arrivées de Shinji Kagawa, Mats Hummels ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.