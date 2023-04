Manque de respect? Un joueur de Leverkusen..."ne connaît aucun joueur de l'Union" !

L'Union Saint-Gilloise a beau avoir fini deuxième la saison passée, être deuxième cette saison et quart de finaliste d'Europa League, elle reste méconnue. Moussa Diaby, qui reçoit l'USG avec le Bayer Leverkusen ce jeudi, a été très honnête en conférence de presse...

On ne pourra pas reprocher à Moussa Diaby de jouer les langues de bois. L'attaquant international français du Bayer Leverkusen était présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match contre l'Union Saint-Gilloise. "Je ne saurais pas citer le nom d'un joueur de l'Union, je ne les connais pas par leur nom", reconnaît-il.

"Nous avons eu une séance vidéo afin de les analyser. On voit que c'est une équipe qui aime aller de l'avant, qui est agressive", précise Diaby. "On sait que ce sera un match compliqué. Mais je ne les connaissais pas avant cette séance, non". Karel Geraerts affichera certainement ces mots dans le vestiaire.