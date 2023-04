L'Antwerp devra bientôt prendre une décision concernant un jeune joueur, pisté en Angleterre

Prêté cet hiver par OHL à l'Antwerp, Mandela Keita a déjà montré de belles qualités. Son avenir reste incertain, car il intéresse également à l'étranger.

Parmi les réussites de la saison de l'Antwerp, Mandela Keita apparait déjà comme une évidence. Arrivé cet hiver au Great Old en prêt d'OHL, le milieu de terrain de 20 ans a déjà disputé 9 matchs chez les Anversois, tous en tant que titulaire.

L'avenir de l'international belge espoirs est à la croisée des chemins. L'Antwerp pourrait décider de définitivement le recruter, mais sa clause libératoire est fixée à 10 millions d'euros. Les discussions n'ont pas encore eu lieu.

Le club anversois ferait néanmoins face à une solide concurrence, puisque selon la presse flamande, Keita serait suivi par Leeds, Blackburn et Norwich notamment. Une autre option serait de le signer cet été, et d'ensuite directement le revendre à un prix plus avantageux.