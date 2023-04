De l'eau dans le gaz entre les dirigeants de Bruges

Trois entraîneurs en une saison, aucune certitude sur les Playoffs 1... Beaucoup d'éléments qui font monter le ton entre les dirigeants du Club.

Le FC Bruges a mis beaucoup d'argent sur la table pour les transferts entrants l'été dernier. Avec deux objectifs, à savoir renforcer sa position de top club en Belgique, mais surtout pouvoir concourir plus longtemps en Europe.

Le parcours européen s'est plutôt bien passé en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le son de cloche est différent dans la compétition domestique : trois entraîneurs ont pris place sur le banc de Bruges et le club n'a pas encore assuré sa place en Playoffs 1 alors qu'il ne lui reste que deux matchs.

Selon Het Laatste Nieuws, les membres du conseil d'administration, le président Bart Verhaeghe et le CEO Vincent Mannaert, ne sont plus sur la même page. L'introduction en bourse ratée en est à l'origine et les mauvais résultats sportifs, les transferts ratés et les changements d'entraîneurs n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

Le Club aurait besoin d'assurer sa place en PO1 et en Europe pour calmer le jeu.