Messi et Mbappé font leur apparition dans un prestigieux classement

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain sont aux côtés d'autres sportifs comme Patrick Mahomes ou Iga Swiatek. Time Magazine a publié son classement vendredi.

Comme chaque année, le Time Magazine publie son classement annuel des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. L'édition 2023 de ce classement a été publiée vendredi et deux stars du ballon rond s'y trouvent.

Ainsi, le magazine américain a placé Lionel Messi et Kylian Mbappé sur la liste. Le premier a été classé dans la catégorie des "Titans" et le second celle des "innovateurs".

Les deux joueurs du PSG ont été classés auprès d'autres stars du sport comme Patrick Mahomes ou encore Iga Swiatek. Aucun Belge, tous sports confondus, ne fait partie de la liste.