Affaire Vanzeir : un ancien Anderlechtois confie le sentiment de Lukaku

Aux États-Unis comme en Belgique, la situation de Vanzeir continue d'occuper les esprits. Kjestan explique comment cette nouvelle est parvenue à Lukaku. "Lukaku veut rencontrer les Diables Rouges à ce sujet, Lukaku a été extrêmement déçu par Vanzeir", explique Kjestan à MLS 360 Countdown.

Kjestan poursuit en évoquant la conversation qu'il a eue avec son ancien coéquipier à Anderlecht. "Lukaku m'a dit que s'il avait un coéquipier qui faisait une telle erreur, il ne le voudrait plus dans le vestiaire", raconte Kjestan.

Vanzeir a joué un match avec les Diables Rouges. Vanzeir a fait ses preuves à l'Union SG, ce qui lui a valu d'être transféré aux New York Red Bulls. Lorsque la suspension de Vanzeir sera terminée et qu'il recommencera à trouver le chemin des filets, il n'est pas impossible qu'il revienne chez les Diables Rouges. Si c'est le cas, il sera attendu de pied ferme par Romelu Lukaku.

PART 1: Opening segment of MLS 360 discussed #RBNY and the deplorable comments made by Dante Vanzeir. pic.twitter.com/l0A9pSRRh0