Gianni Bruno n'a pas su aider les Canaris à rester dans le coup

Gianni Bruno a encore marqué un but à l'extérieur, au Cercle. Une belle réussite pour le joueur prêté par La Gantoise.

Le but de Bruno sur penalty au Jan Breydel était déjà son 18ème de la saison. Mais cette fois-ci, cela n'a pas suffi pour remporter les points de la victoire. Le STVV a dû s'incliner 3-1. "Nous commettons de petites erreurs et nous les payons cash", analysait le buteur à Onze. "Le penalty pour le Cercle et le 2-0 sont arrivés après des pertes de balle de notre part."

"Dommage, car cela nous a mis en difficulté", confirme Bruno. "En deuxième mi-temps, nous avons essayé de revenir. Le 3-1 nous a tués. Félicitations au Cercle." Un Bruno sportif donc, même si le football du Cercle, fait de duels et de pressing, n'est pas exactement le sien.

"Ce n'était pas beau à voir, mais c'était efficace", reconnaît l'ancien gantois. Il ne restera plus qu'un match pour STVV cette saison, et ce sera au Stayen contre l'Antwerp.