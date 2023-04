Malgré la victoire, un souci qui se répète pour l'Antwerp

L'Antwerp s'est offert une troisième victoire de rang contre Courtrai dimanche soir, mais les Anversois ont du mal à conclure depuis plusieurs semaines.

"L'Antwerp a largement mérité sa victoire": Anversois et Courtraisiens partageaient la même analyse, dimanche soir, après la victoire du Great Old contre les Kerels. Les Anversois ont dominé et ont logiquement émergé (1-0).

Mais l'écart aurait pu, aurait dû être plus important. Parce que l'équipe de Mark Van Bommel a beaucoup gaspillé. Une fois de plus. "On a du mal à marquer ces dernières semaines", acquiesce Jelle Bataille pour Sporza. "En première période, on a eu trois ou quatre occasions très franches et en seconde période, on a été récompensé."

Parce que, malgré ses soucis d'efficacité, le Great Old a assuré l'essentiel dimanche: la victoire et les trois points. "Il faut encore gagner la semaine prochaine et espérer réduire encore un peu l'écart. Ce serait l'idéal avant d'entamer les playoffs pour montrer qu'il faudra compter sur nous dans la lutte pour le titre", ajoute Jelle Bataille, ambitieux.