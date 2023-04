Grande nouvelle pour l'Union Belge dans le cadre de l'opération "Mains Propres"

L'Union Belge a pris bonne note des causes et des conséquences de l'opération "Mains Propres". L'URBSFA a rendu son rapport annuel sur la nouvelle règlementation pour les intermédiaires dans le cadre de transferts. Celui-ci a été accepté par la FIFA.

Après le scandale de l'opération "Mains Propres", l'Union Belge a dû mettre en place plusieurs nouvelles réglementations, notamment concernant l'intervention d'intermédiaires dans le cadre de transferts. De manière annuelle, l'URBSFA doit rendre un rapport à la FIFA en reprenant ces nouvelles réglementations et en présentant ses bienfaits à la Fédération Internationale. Un rapport approuvé par l'instance mondiale ce mardi.

L'Union Belge précise que les pourcentages versés aux intermédiaires sont maintenant plus transparents pour éviter les conflits d'intérêts connus par le passé et maintenant interdits. Dès le 1er octobre 2023, une nouvelle réglementation FIFA concernant les intermédiaires entrera en vigueur : ceux-ci devront être titulaires d'une licence et être soumis à une formation permanente.