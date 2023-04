Mehdi Bayat confirme: un Métallo arrive à Charleroi

Il est l'un des Métallos les plus réguliers depuis le début de la saison... et il évoluera à Charleroi la saison prochaine.

Le RFC Seraing disputera son dernier match de la saison, samedi soir contre Westerlo, avant de basculer en D1B. Une culbute vers la division inférieure que n'effectuera pas, en revanche, Antoine Bernier.

Le numéro 10 des Métallos a en effet déjà trouvé un nouveau port d'attache pour la saison prochaine. Comme l'a confirmé Mehdi Bayat au micro d'Eleven Sports, le Dinantais défendra les couleurs du Sporting de Charleroi la saison prochaine.

Passé par les centres de formation d'Anderlecht et de l'Antwerp et par le F91 Dudelange, avant de rejoindre Seraing en 2020, Antoine Bernier avait rejoint Seraing avait été l'un des éléments clés de l'effectif sérésien lorsque les Métallos ont validé leur montée en Pro League. Et il a ensuite confirmé en D1A. Cette saison, il a planté trois buts et distillé cinq assists en 22 rencontres de championnat.