L'entraîneur du Cercle prévient Zulte Waregem : "Le scénario est clair"

Si Zulte Waregem veut encore se maintenir en Jupiler Pro League, il devra se défaire du Cercle de Bruges dimanche. Mais les Vert et Noir veulent participer aux Playoffs 2 et pour cela, ils comptent bien s'imposer au Gaverbeek.

Le Cercle de Bruges veut absolument s'emparer de cette huitième place tant convoitée et ne fera aucun cadeau à Zulte Waregem dimanche. "C'est plus qu'un match, c'est une finale pour nous", a déclaré Miron Muslic en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Nous avons travaillé si dur ces derniers mois, tout le monde a donné beaucoup d'énergie sur et en dehors du terrain et ce serait une récompense fantastique d'atteindre ce grand objectif et de terminer huitième", a expliqué le technicien autrichien.

"Le scénario est clair : ce match a besoin d'un vainqueur. Ce sera de toute façon un match mémorable, avec 15 000 personnes et une ambiance incroyable dans le stade. Nous savons à quoi nous attendre. Zulte Waregem a gagné 1-5 contre une équipe d'Eupen. Mais je suis convaincu qu'une équipe comme la nôtre aura également l'occasion de leur faire mal sur le plan défensif", a conclu l'entraîneur du Cercle.

Dimanche, la rencontre entre Zulte et le Cercle se jouera à guichets fermés. À noter que 750 supporters brugeois seront présents à l'Elindus Arena.