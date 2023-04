Anderlecht n'aurait pas pu finir plus ridicule

Le RSCA s'est incliné à domicile contre le KV Malines, ne se donnant aucune chance d'intégrer le top8. Zulte Waregem, de son côté, a pourtant cru à l'exploit.

« Vous êtes nuls de A à Z » : le message affiché par la Mauves Army avant ce dernier match de la saison régulière avait le mérite d'être drôle, trois jours après la débâcle à l'AZ. Pas sûr qu'il at encouragé le RSCA à faire le job, et pourtant, il y avait de quoi y croire.

Ils y ont cru 5 minutes

Brian Riemer, enfin, change un peu les choses : exit Lior Refaelov qui se traîne depuis des semaines et Moussa N'diaye coupable à Genk et Alkmaar, place à Neerpede avec Mario Stroeykens en 10 et Hannes Delcroix au back. Marco Kana remplace aussi Amadou Diawara et va rayonner dans ce rôle, bien plus porté vers l'avant que le Guinéen.

© photonews

Très vite, le Lotto Park y croit : Mario Stroeykens envoie une merveille de frappe enroulée après s'être déjoué du marquage. Mais si Genk éjecte Charleroi du top 8, Zulte Waregem, de son côté, ne fait pas le job. Ironie du sort, un ex-Rouche, Hugo Siquet, ouvre le score pour le Cercle au Gaverbeek. Pire, dès la 9e, c'est 0-2 à Zulte via la machine Ayase Ueda.

© photonews

Côté Anderlecht, ça joue bien, en contrôle : le duo Kana-Stroeykens fera peut-être regretter Riemer de ne pas l'avoir formé plus tôt, Islam Slimani trouve les gants de Gaëtan Coucke (26e). Même Murillo, pas à l'aise jeudi, enrhume Vanlerberghe et aurait pu servir Slimani qui glisse (31e). Mais le break ne vient pas, et l'impossible arrivera : Rob Schoofs envoie une merveille de reprise de volée sur un centre de Walsh (36e, 1-1), avant de faire...1-2 d'un centre vicieux que personne ne touche (43e). Pire, David Bates pense même faire 1-3 mais avait poussé Amuzu (45e+3).

À la mi-temps, vu les autres scores, Anderlecht est...11e. Le Cercle aurait pu tuer tout suspense de son côté : alors que Ruud Vormer avait tenté d'obtenir un penalty annulé par le VAR, Ueda loupe le sien à la...45e+9.

"Bonnes vacances les chèvres"

Dès la reprise de la rencontre, les ultras scandent "Wouter buiten" tandis que le Kavé prend le contrôle de la rencontre devant un RSCA tétanisé. Heureusement pour les Mauves, ils peuvent compter sur un Slimani qui n'abandonne jamais et fait 2-2 de la tête (53e).

Il reste 40 minutes à Anderlecht pour au moins sortir les honneurs...et qui sait, rêver, car Zulte Waregem fait 1-2 via Lukas Willen (59e) et prépare une dernière demi-heure de folie. Slimani, encore (et seulement...) lui, alerte encore Coucke par deux fois de la tête (70e, 73e). Les ultras, eux, enchaînent les banderoles : "Bonnes vacances les chèvres", lit-on. Charmant.

Sauf que si les "chèvres" avaient marqué, elles n'auraient plus forcément été en vacances : au Gaverbeek, c'est la folie. Sept secondes (!) après être monté au jeu, Alioune Ndour fait 2-2 (68e). Le Lotto Park exhorte ses joueurs qui se jettent un peu maladroitement. Au point où Malines en profite : sur un corner après un arrêt de Verbruggen, David Bates, cette fois, n'a fait de faute sur personne (2-3, 82e).

Le sort de l'autre côté n'a plus d'incidence sur le sort des Mauves, incapables même de revenir à égalité dans un stade médusé. Anderlecht n'a même pas eu le bon goût de finir sa saison avec les honneurs. Zulte, de son côté, prendra le 2-3 des oeuvres de Thibo Somers, ne réussissant finalement pas son opération maintien.