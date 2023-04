"Le match contre Ostende est plus important que celui à West Ham!"

La Gantoise a été ramenée les pieds sur terre à West Ham United. Mais visiblement, Julien De Sart a tourné le bouton.

Un match à domicile contre le KV Ostende, plus important qu'un quart de finale à West Ham et la possibilité de disputer une demi-finale de Coupe d'Europe ? Si vous nous demandez notre avis, c'est une mentalité bien belge. Mais Julien De Sart ne s'en préoccupe pas : pour le médian gantois, le choix est fait.

"Bien sûr qu'on est déçus, on a pas montré notre meillleur visage, moi compris, j'aurais volontiers montré le vrai Julien De Sart dans ce contexte mais je n'ai jamais trouvé mon rythme", regrette De Sart dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

"Mais je ne vais pas me morfondre. Si vous regardez l'adversaire, je crois que la logique est respectée. On doit se concentrer sur le match face à Ostende, qui est selon moi le plus important de la saison", estime-t-il. "On doit remplir notre objectif : se qualifier pour le top 4. Et il ne faut pas sous-estimer Ostende, qui n'a plus rien à perdre. À Londres, nous avions tout à gagner, mais rien n'est décidé ce dimanche".