Quel rôle pour le revenant Luca Oyen dans la fin de saison de Genk ?

Après sa déchirure des ligaments croisés du mois de juillet dernier, le grand espoir limbourgeois a fait son retour sur les terrains et pourrait jouer un rôle important dans la fin de saison de Genk.

Il attendait cela depuis presque neuf mois : le 16 avril dernier, Luca Oyen disputait la dernière minute de la large victoire de Genk contre Anderlecht (5-2). Une apparition peut-être anecdotique mais à grande signification pour l'espoir limbourgeois, sur la touche depuis la fin du mois de juillet en raison d'une déchirure des ligaments croisés.

Dimanche dernier, le jeune joueur (20 ans) déjà connu pour sa polyvalence dans le compartiment offensif a disputé les 5 dernières minutes du déplacement à Charleroi (2-2). Progressivement, l'international espoirs va grappiller des minutes et pourrait jouer un rôle important dans la fin de saison limbourgeoise.

Une explosion retardée

Il y a deux saisons, Luca Oyen, 18 ans, se révèle aux yeux de la Jupiler Pro League. 5 titularisations et 16 montées au jeu pour un total de 645 minutes et deux premières passes décisives professionnelles, le natif de... Nottingham (son père, Davy Oyen, évoluait à Nottingham Forest entre 2003 et 2004) a réussi son intronisation.

Sa saison dernière est encore meilleure. Une découverte du niveau européen avec trois montées au jeu en Europa League, un total de 1.068 minutes toutes compétitions confondues et... deux buts (contre Charleroi et Malines), ses deux premiers en équipe A. Tout le monde attend alors la véritable explosion de Luca Oyen et une première saison référence, mais une déchirure des ligaments croisés survenue en première période contre Bruges lors de la première journée de championnat a compromis les espoirs de celui censé remplacer Théo Bongonda.

La réacclimatation avant l'envol ?

Principalement dans un rôle d'ailier gauche, celui qui n'a jamais quitté Genk depuis son arrivée en 2008, à l'âge de 5 ans, peut aussi parfaitement prester sur le côté droit et dans un rôle plus axial. Au Mambourg, Oyen est monté au jeu à la place de Mike Trésor, à gauche. Mais face aux Mauves, c'est le côté droit de Joseph Paintsil qu'il a arpenté durant la dernière minute. La saison dernière, on se rappelle aussi l'avoir quelques fois vu évoluer dans un rôle plus axial.

Cette saison, les avants de Genk et essentiellement Mike Trésor (3.146 minutes en championnat) ont énormément joué et parfois semblé émoussés ces dernières semaines. Petit à petit, Luca Oyen pourrait prendre davantage de temps de jeu dans ces Play-Offs pour soulager légèrement ceux qui tirent un petit peu la langue. Un rôle de joker, comme lorsqu'il s'est révélé, loin du statut de titulaire qu'on lui promettait presque, il y a 10 mois.

A titre personnel, l'important pour le jeune joueur sera de reprendre progressivement du rythme et de s'appuyer sur ces Play-Offs et sur la trêve estivale pour démarrer la saison prochaine en boulet de canon et, enfin, montrer pleinement de quoi il est capable. A court terme, l'objectif sera de se montrer prêt à remplacer les cadres au pied lever et à peut-être devenir un élément clé de ces Play-Offs lors de ses montées au jeu.