Qui est Alexis Flips, pisté par le RSC Anderlecht ?

La saison du RSC Anderlecht est déjà finie. Les Mauves peuvent désormais se concentrer sur le mercato estival. Leur première cible ? Alexis Flips, ailier droit évoluant au Stade de Reims.

On parle beaucoup, alors que nous ne sommes qu'à la fin avril, des transferts sortants du côté du RSC Anderlecht. Des Verbruggen ou Debast sont pressentis sur le départ, alors que Jesper Fredberg a clarifié la situation de plusieurs autres joueurs.

Mais le club, qui sort d'une saison très compliquée, s'affaire également à trouver des nouveaux renforts. La première cible estivale est Alexis Flips, qui réalise un bon exercice 2022-2023 sous le maillot du Stade de Reims.

Une première saison de rodage

Intégré dans le noyau A de Reims la saison dernière avec le statut d'international chez les équipes de jeunes de la France, Flips est utilisé comme joueur de rotation. Après plusieurs matchs sur le banc, il est utilisé à plusieurs postes : milieu gauche, milieu droit, milieu offensif, second attaquant...

Une constatation donc évidente mais importante : il est polyvalent. Il est titularisé à 13 reprises et joue en tout 25 rencontres. Ses stats sont malgré tout intéressantes, malgré un statut inférieur dans la hiérarchie et dans une équipe de Reims qui craint pour son maintien en Ligue 1 : 2 buts et 4 assists.

Sous Will Still, la progression

La seconde saison en pro sera encore meilleure pour le joueur formé à Lille. Reims est pourtant en difficulté et nage dangereusement dans le bas du classement. Son statut va définitivement passer à celui de titulaire lorsqu'un certain Will Still reprend les rênes du club. Depuis septembre, il a en effet démarré toutes les rencontres de Ligue 1.

Alors que Reims remonte au classement et enchaîne les bonnes performances, Flips déclare à l'Union que le "déclic" de l'équipe est venu "grâce à Still". Toujours aussi polyvalent, Flips est presque utilisé partout, dont en tant qu'arrière droit. Une position où on sait qu'à Anderlecht, Murillo s'est déjà fait arracher les cheveux à bien des fans. Still le teste également en tant que numéro 10, position que Verschaeren ne saura pas assurer avant, au moins, 2024.

Sa progression est telle qu'il est même préselectionné chez les Espoirs français. Il compte actuellement 4 buts et 6 assists en Ligue 1, ce qui fait de lui le meilleur passeur du club champenois. En réalité, Flips progresse à tous les points de vue. Lié à Reims jusqu'en juin 2024, décidera-t-il de poursuivre sa carrière au Sporting ? Cela dépendra également de Reims, qui s'était déjà montré dur en affaires lors du transfert avorté de Faes vers le Torino l'été dernier.