Fredberg fait le point concernant Verbruggen, Slimani, Refaelov et Verschaeren

Le RSC Anderlecht s'active en coulisses pour préparer la saison prochaine. Maintenant que le championnat est terminé, le CEO Jesper Fredberg veut s'attaquer à quelques dossiers épineux.

Le RSC Anderlecht a du pain sur la planche pour mettre en place un noyau compétitif pour le nouvel exercice. Jesper Fredberg a fait le point concernant quatre joueurs dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

L'intérêt pour Verbruggen est énorme. "Beaucoup de clubs ont déjà mon numéro de téléphone, car je reçois beaucoup d'appels au sujet de Bart. Il a fait ses preuves à tous les niveaux, cet intérêt est donc normal", explique-t-il en ajoutant qu'il n'était pas nécessaire de vendre absolument le portier néerlandais.

Selon Fredberg, les deux parties sont extrêmement satisfaites de leur collaboration. "Il a pu relancer sa carrière ici. Des discussions avec son entourage sont en cours, mais je ne veux pas m'avancer."

Fredberg s'est montré très enthousiaste au sujet de Refaelov et un séjour prolongé à Bruxelles est certainement possible, mais le milieu offensif devra probablement faire un gros effort salarial. "Rafa a la bonne mentalité, il est très professionnel, la question est de savoir si nous pouvons encore lui donner ce qu'il attend et vice versa. Là aussi, j'espère que les choses seront bientôt claires."

Yari Verschaeren est encore blessé pour un certain temps, mais il entame sa dernière année de contrat. "J'aimerais que Yari Verschaeren reste encore longtemps à Anderlecht. Nous aimerions prolonger son contrat. A court terme, je pense que nous devons trouver un remplaçant pour Verschaeren, car il sera encore absent jusqu'au début de l'année prochaine."