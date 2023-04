Le Club de Bruges offre un nouveau contrat à un énorme talent très prometteur

Antonio Nusa, 18 ans à peine, est l'un des plus grands talents du Club de Bruges. La direction des Blauw & Zwart a donc décidé de le blinder.

Si ce matin, on apprenait via la presse néerlandaise (nouvelle confirmée par Fabrizio Romano plus tard dans la journée) que le Club de Bruges était proche de laisser filer Tajon Buchanan vers l'Inter Milan, les Blauw & Zwart ont tout de même sorti les barbelés pour un autre grand talent.

Ainsi, Antonio Nusa (18 ans), probablement le joueur le plus prometteur du noyau brugeois, a prolongé son contrat jusqu'en 2027 au Jan Breydel. Cette saison, le Norvégien a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, devenant un membre à part entière du noyau A alors qu'il évoluait majoritairement en U19 la saison passée.

Nusa a notamment impressionné en Champions League, marquant lors de la démonstration brugeoise à Porto (0-4), ce qui en faisait le second plus jeune buteur de l'histoire de la compétition à 17 ans et 149 jours à l'époque.