Naples va perdre l'un de ses cadres à cause du service militaire

La loi est dure, mais c'est la loi. Le Sud-Coréen Kim-Min Jae va ainsi devoir passer son service militaire malgré son statut de sportif de haut niveau.

En Serie A, la situation est claire : en cas de victoire face à Sassuolo et de défaite de la Lazio à l'Inter, Naples sera officiellement sacré champion pour la première fois depuis 1990. La fête s'annonce donc grandiose. Pourtant, Kim Min-Jae, le défenseur sud-coréen, risque de ne pas pouvoir rester très longtemps aux festivités. En effet, selon la Gazzetta Dello Sport, qui relaye Napoli News Korea, le joueur va devoir rentrer aux pays effectuer son service militaire.

Kim Min-Jae va ainsi devoir suivre une formation militaire obligatoire de trois semaines. Son compatriote Heung-Min Son n'y avait pas non plus échappé mais il avait profité de l'arrêt des compétitions suite au coronavirus pour manquer le moins possible à son équipe.