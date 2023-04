Quand Jan Vertonghen garde la forme avec...Jelle Van Damme

Pas de repos pour le défenseur anderlechtois. Pour garder la forme, il peut compter sur Jelle Van Damme.

En vacances jusqu'au mois de juin, Jan Vertonghen risque de trouver le temps long. A 36 ans, il est plus difficile d'appréhender le futur rassemeblement des Diables Rouges sans entraînement dans les jambes. En attendant les rencontres contre l'Autriche et l'Estonie les 17 et 20 juin, l'ancien de Tottenham s'est donc concocté un petit programme pour rester en forme.

C'est ainsi qu'il s'est offert une sortie à vélo de 40 kilomètres dans le Limbourg avec son acolyte Jelle Van Damme qu'il a croisé lors de ses jeunes années à l'Ajax (brièvement) ainsi qu'en équipe nationale. A la retraite depuis 2020, le grand Jelle garde lui aussi de beaux restes.