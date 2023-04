Vincent Kompany et Burnley veulent devancer Gand et Anderlecht pour un ailier gauche hondurien

La Gantoise et Anderlecht feront difficilement le poids contre les moyens financiers de la Premier League.

Burnley vient d'officialiser sa montée en Premier League, de remporter la Championship et se lance déjà dans son mercato pour assurer sa survie la saison prochaine. Les Clarets, qui voient leurs moyens financiers drastiquement augmenter suite à cette montée, peuvent facilement se permettre de faire monter les offres pour s'attacher un joueur convoité.

Une différence de moyens qui ne sourit par exemple pas à nos clubs belges et dans ce cas-ci, à Gand et Anderlecht. En effet, The Scottisch Sun révèle qu'un certain Luis Palma, pour qui Anderlecht avait proposé 3M€ au mois de janvier, figure sur la short-list de Burnley. Les Mauves n'ont pas été la seule formation belge à tenter le coup puisque les Buffalos ont vu leurs avances refoulées lorsque l'Aris Salonique a demandé 5M€ pour offrir ses services.

Vincent Kompany et les siens ne sont cependant pas les seuls dans la course, car les Rangers, intéressés également, pourraient plus aisément s'aligner financièrement. L'international hondurien (6 sélections), qui a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives dans le championnat grec, est évalué à... 1.5M€ sur Transfermarkt.