Zulte Waregem annonce la mort d'une fan après le dernier match à domicile

Après cette rencontre, une femme est tombée depuis les travées de l'Elindus Arena.

Le club a annoncé la triste nouvelle ce lundi : "Nous sommes désolés d'informer de la mort de cette supportrice", explique un bref communiqué.

Zulte Waregem souhaite "à la famille et aux amis beaucoup de force dans ces temps difficiles."

Na de laatste competitiewedstrijd kwam een vrouw zwaar ten val in de Elindus Arena.



Met spijt melden we het overlijden van deze supporter. ✨



We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijden! ❤️ pic.twitter.com/JwK0gscpS9