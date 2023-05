Le Standard doit prendre son sort en main et ne plus le lâcher

Les Rouches reçoivent La Gantoise ce week-end et peuvent prendre la tête des Europe Play-Offs. Férus de grosses affiches, les Liégeois pourraient, pour la toute première fois, avoir leur sort entre les mains.

Le Racing Genk, l'Antwerp, Bruges, Anderlecht, Charleroi,... tous les cadors ou presque de notre championnat sont tombés sur la pelouse de Sclessin. Cette saison, les Rouches ont confirmé leur statut de "tombeurs de grosses têtes" et n'ont qu'une seule envie : répéter cette performance contre La Gantoise, qui avait décroché un point en bord de Meuse lors de la toute première journée de championnat (Dussenne avait égalisé à la 89e).

Les Liégeois ont déjà atteint leur premier objectif cette saison en terminant la phase classique dans le top 8. Une bonne situation pour le Matricule 16, surtout lorsque l'on se souvient de la position et du niveau de jeu affiché par les Rouches il y a douze mois. Le Standard a manqué les Play-Offs 1 à cause de son manque de consistance contre les équipes de la colonne de droite mais a désormais un très joli rôle à jouer dans ces Play-Offs 2.

Toujours ce manque de 9

Cela fait depuis le début de la saison 2017-2018 et les 15 buts toutes compétitions confondues de Renaud Emond que le Standard n'a plus eu un vrai attaquant de pointe capable de faire la différence et de jouer les premiers rôles au classement des buteurs. Contre le Cercle le week-end dernier, les joueurs de Ronny Deila ont montré de belles choses dans le jeu, mais Noah Ohio, Stipe Perica et Renaud Emond ont tous trois été complètement inexistants.

C'est peut-être ce qu'il manque encore à ce Standard pour rivaliser sur le long terme avec les grosses écuries de notre compétition. Quand on voit que Gand peut aligner un duo composé de Gift Orban et Cuypers, avec Tissoudali à prendre en compte dans le calcul, les deux équipes ne boxent pas vraiment dans la même catégorie sur ce point.

Mais le football, ce ne sont pas que deux attaquants qui marquent des buts. Le Standard a déjà montré plusieurs fois cette saison qu'il pouvait battre des équipes supposément supérieures, surtout dans son stade. En cas de victoire, les Rouches prendraient la tête de ces Play-Offs 2, quatre journées avant la fin du championnat et à la veille de la réception importante de Westerlo. Pour la première fois cette saison, le Matricule 16 pourrait prendre son sort entre les mains ce samedi. La Gantoise et ses supporters ne semblant pas passionnés par ces Europe Play-Offs, l'occasion est unique de frapper un grand coup dans la course à l'Europe.