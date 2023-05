Jérémy Taravel triste : "C'est un match qui est un peu à l'image de notre saison"

Virton est condamné à descendre en Nationale 1 après son partage à Sclessin ce vendredi soir face au SL16 FC dans le cadre de la 9e journée des Relegation Playoffs en Challenger Pro League.

Le SL16 FC a ouvert le score via une frappe puissante d'Ilyes Ziani (24e), 1-0. En fin de rencontre, Hakim Abdallah a égalisé et relancé le suspense (80e), 1-1. Lors des dernières minutes, les Gaumais ont eu deux grosses occasions avec un tir de Mabella sur le poteau droit d'Epolo (83e) et une frappe croisée d'Anne qui a filé juste à côté (90e+2).

"Beaucoup de déception ce week-end"

"C'est un match qui est un peu à l'image de notre saison. Nous avons des occasions, mais nous avons du mal à les concrétiser. Puis, nous nous faisons punir avec l'ouverture du score, néanmoins nous égalisons et nous avons eu des grosses opportunités de fin de rencontre", nous confie Jérémy Taravel à l'issue de la rencontre. "Les joueurs ont pourtant bien bossé aux entraînements et ont bien progressé, mais tu paies le mauvais début de saison. Cette relégation est vraiment triste pour le club et les supporters. Beaucoup de déception ce week-end, vivre une descente est effroyable", a expliqué l'ancien défenseur central.

Arrivé à bord du navire gaumais à la dérive avec José Jeunechamps, le Français savait que maintenir Virton en D1B serait très compliqué, voire impossible selon la majorité des observateurs. "Un très beau challenge qui a été fort enrichissant pour ma part. Les gens ne voient que le résultat final, mais pourtant il y a eu beaucoup de boulot durant ces derniers mois. La semaine qui arrive serait peu évidente, mais nous voulons terminer sur une belle note devant notre public", a conclu Taravel.