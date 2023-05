Une nouvelle compétition dans le giron de la Pro League

La Lotto Super League (la division un féminine) sera désormais organisée par la Pro League. Qui gèrera donc l'élite masculine et féminine.

Après la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Croky Cup, la Pro League sera l'organisatrice d'une autre compétition dès la saison prochaine. La Lotto Super League, jusque-là organisée par l'Union Belge, va donc évoluer.

Selon le CEO de la Pro League Lorin Parys, cela profitera au football féminin : "La Pro League s'engage ainsi pour une ligue de haut niveau la plus forte possible qui fasse rêver les jeunes joueuses d'une carrière professionnelle. Une Lotto Super League de qualité, avec des équipes ambitieuses et plus de visibilité, incitera chaque semaine des milliers de jeunes filles à chausser leurs chaussures de football et assurera un réservoir de talents plus important et de meilleure qualité pour les Red Flames".

De manière concrète, la Pro League compte aider la Lotto Super League à continuer son développement via plusieurs aspects stratégiques : "Nous travaillons dans plusieurs domaines fondamentaux, tels que le renforcement des conseils d'administration des clubs, la détection des talents, la formation et l'infrastructure. La création d'une base de supporters plus large, le développement des droits médiatiques et la croissance commerciale sont également des points de travail importants" explique Dennis Henderickx, le directeur sportif de la Pro League.