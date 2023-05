L'élément paradoxal qui prouve que le Standard doit davantage tenter sa chance au but

Le Standard est l'équipe du top 8 qui tente le moins sa chance au but, malgré un taux de conversion supérieur à la moyenne. À quatre rencontres de la fin du championnat, les Rouches ne peuvent plus calculer et doivent tout tenter.

Plein d'ambition il y a 10 jours, le Standard a manqué son début de Play-Offs 2 et a pratiquement dit au revoir à l'Europe. Lors de la première journée, les Rouches ont partagé l'enjeu contre le Cercle avant de connaître la défaite face à La Gantoise le week-end dernier. Alors qu'il ne reste que quatre rencontres à jouer, les Buffalos comptent 5 points d'avance sur les Liégeois.

Lors de ces deux premières journées, le Standard ne nous a pas montré le visage attendu. Celui de tueur de grosses équipes, d'une équipe dominatrice à domicile et solide à l'extérieur. Il y a d'ailleurs une statistique marquante qui démontre le manque de production offensive du Standard, problème depuis la première journée de phase classique.

Parmi les équipes qualifiées en Play-Offs, le Standard est celle qui a le moins tenté sa chance au but (413 tentatives depuis le début de la saison). Onzièmes de ce classement, les joueurs de Ronny Deila sont loin de la première place occupée par le FC Bruges (540) et de leurs concurrents aux Play-Offs 2 (504 pour Gand, 487 pour le Cercle et 419 pour Westerlo).

Une statistique regrettable confirmée par les tirs cadrés où le Standard n'est que 13e (144 frappes au but, Bruges en compte 212). Pourtant, le Standard présente le 2e meilleur taux d'efficacité face au but du championnat (19%), derrière Genk (23%). Une statistique dans laquelle les Rouches sont à égalité avec l'Antwerp, Westerlo et l'Union.

Paradoxalement, le Standard est efficace devant le but, mais ne tente pas assez sa chance. Dos au mur et n'ayant plus rien à perdre, les Rouches doivent capitaliser sur cette qualité et se créer davantage d'opportunités pour tenter d'entamer une remontée folle dans ces Europe Play-Offs.

Source des statistiques : ProLeague.be