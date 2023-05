L'AC Milan l'a mauvaise : "Je n'ai pas aimé l'arbitre..."

L'Inter Milan a pris une grosse option sur la finale de la Ligue des Champions en battant l'AC Milan ce mercredi soir lors de la manche aller des demi-finales (0-2).

Stefano Pioli, le coach de l'AC Milan, était logiquement déçu après cette défaite, qui rend la tâche très compliquée pour ses hommes au retour.

"Le match s'est compliqué énormément, c'est sûr, en prenant deux buts en douze minutes. C'est devenu difficile d'un point de vue tactique et mental, mais les joueurs ont eu une belle réaction. C'est ce qu'on doit faire au retour. On voulait clairement un autre résultat, mais on doit y croire et on essaiera évidemment de faire mieux au retour", a expliqué Pioli au micro de Prime Video.

Le tacticien italien avait visiblement quelque chose à redire sur l'arbitrage de la rencontre, mais l'a gardé pour lui. "Je n'ai pas aimé l'arbitre. Il a eu deux poids, deux mesures, mais je n'entrerai pas dans les détails.."