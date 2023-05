Bart Verhaeghe se montre très clair avant le choc contre l'Antwerp : "C'est absurde"

Dimanche après-midi, le Club de Bruges et le Royal Antwerp FC s'affrontent lors de la troisième journée des Playoffs 1. Beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites avant le match.

L'une des déclarations les plus frappantes est que Bart Verhaeghe mettrait plus de pression au Club de Bruges que d'habitude, en raison de ses conflits d'affaires avec Paul Gheysens.

Pour le Club, une victoire ou une défaite contre l'Antwerp n'a plus d'importance compte tenu de sa quatrième place, mais pour The Great Old, des Brugeois surmotivés pourraient bien décider de l'attribution ou non du titre.

"C'est absurde", a déclaré Bart Verhaeghe à Het Nieuwsblad. "Je n'ai pas l'habitude de donner des interviews, mais vous pouvez prendre note de ceci : il n'y a pas de motivation supplémentaire parce que c'est contre M. Gheysens. Nous sommes un club, nous voulons toujours gagner, c'est dans notre culture. Entre Gheysens et moi, il n'y a pas de problème".

Paul Gheysens ne s'attend pas non plus à ce que le Club de Bruges se montre particulièrement tranchant dimanche. "Je n'ai que rarement des contacts avec Bart Verhaeghe, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous apprécions pas. Cette image est créée à tort par les médias."